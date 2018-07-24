الجوية تخصّص 3 طائرات لنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدّسة

جنّدت الخطوط الجوية الجزائرية، كافة عمّالها تحسّبا لرحلات الحج التي تسعى لإنجاحها هذا الموسم و المزمع انطلاقها يوم غد الأربعاء.

وتشمل العملية 5 محطات كبرى بكل من مطار العاصمة هواري بومدين،وهران،عنابة، ورقلة، قسنطينة.

وحسب المدير التجاري للجوية الجزائرية، زهير هواوي ل” النهار” فإنه انطلقت اليوم أول رحلة للأكثر من 270 من أعضاء البعثة،على متن طائرة الخطوط الجوية نحو البقاع المقدسة.

مضيفا أن الجوية خصّص 3 طائرات “أرباس 3200ّ” تقدر حمولتها بأكثر من 3000 مقعد،مشيرا في ذات السياق أن العمال على أهبة للعملية لتفادي أي تأخر أو عطب.

وأكد مجددا هواوي أن إضراب الجوية الجزائرية لا يشمل رحلات الحج بتاتا.