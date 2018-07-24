سوناطراك تؤكد أنها تدرس مطالب العمال المتحصلين على شهادات البكالوريا + 3 سنوات

نصبت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مجموعة عمل لدراسة مطالب عمالها المتحصلين على شهادات دراسة جامعية بكالوريا +3 سنوات, حسبما اكدت يوم الاثنين الشركة في بيان لها.

و اوضح ذات البيان انه في اطار "المشاورات الدورية حول الوضع الاجتماعي و المهني لعمال سوناطراك بين المديرية العامة و النقابة الوطنية, تم عقد لقاءات على مستوى مديرية الموارد البشرية و توجت بوضع مجموعة عمل مختلطة (نقابة وطنية /المديرية العامة) لبحث ملف البكالوريا+3 سنوات".

و حسب البيان "سوناطراك مقتنعة بضرورة مراجعة حصص مختلف الشهادات الجامعية بكالوريا+3 سنوات".

و قد تكفلت المديرية العامة "بهذا المطلب و تبحث بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين, عن كل الحلول الكفيلة بالاستجابة لهذا الانشغال".

و جاء في البيان ان "المديرية العامة و النقابة الوطنية لن تذخر أي جهد لتقديم حل نهائي و عادل في أقرب الآجال لهذا الملف".