تنصيب 12 مجلس مهني لتطوير قطاع الفلاحة

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي على تنصيب اثنا عشر 12 مجلسا مهنيا في مختلف الشعب الزراعية و ذلك في إطار إعادة تنظيم القطاع.

و أضاف الوزير في تدخله خلال انعقاد “اليوم الوطني للبطاطا” المنظم من قبل المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا أن “تنظيم القطاع من خلال تنصيب المجالس المهنية يستهدف أولا الشعب الاستراتيجي لتعزيز قواعدها الإنتاجية من اجل السماح بضمان الامن الغذائي للبلد و نموه الاقتصادي”.

كما قال بوعزغي أن مساهمة مثل هذه الفضاءات للتشاور المهني التي تجمع كل المتعاملين الاقتصاديين و الهيئات تقوم على أساس إرادة ترمي إلى إشراك مختلف حلقات مختلف الشعب الفلاحية لمواجهة المشاكل و التحديات التي تواجهها من مرحلة الإنتاج إلى التحويل إلى التوزيع و كذا التنظيم.