توزيع 30 ألف وحدة سكنية عبر 45 ولاية في أوت

برمجت وزارة السكن والمدينة توزيع 30 ألف وحدة سكنية في 45 ولاية خلال شهر أوت القادم. لتكون بذلك ثالث عمليسة توزيع كبرى يشهدها القطاع خلال شهرين.

وقال مدير السكن بالوزارة، كمال ناصري، اليوم الثلاثاء ببرنامج “قهوة وجورنان” التي تبثها قناة النهار إن أصحاب الطعون الذين يمتلكون قطع أرضية أقل من 50 متر مربع سيتم استدعائهم، مؤكد أن كل الطعون المتعلقة بتحويل المكتتبين من شقق 3 غرف إلى 4 غرف محل دراسة.

وفي سياق آخر، كشف ناصري أن وزارة السكن، ستوزع يوم الأحد القادم 1400 وحدة سكنية في إطار برنامج عدل في سيدي عبد الله وعين المالحة.

وأعلن مدير السكن أن الجزائر بين 1999 و2016 شيدت حوالي 4 مليون وحدة سكنية أي أن الحظيرة السكنية أصبحت تحصي حوالي 8 مليون و991 وحدة سكنية.

وفي ذات الصدد كشف المتحدث أن ما تم صرفه من أجل تشييد السكنات يعادل 60 مليار دولار في مختلف الصيغ، منها العمومي الايجاري يمثل 35 بالمائة من الصيغ، وأما الباقي فهي صيغ اكتساب السكن أما فيما يخص الشركات التي يتم التعاقد معها من أجل إنجاز السكنات فأوضح ناصري أن65 بالمائة من السكنات العمومي الايجاري تم بنائها من قبل شركات جزائرية عمومية وخاصة، مؤكدا ّأن اللجوء لشركات الأجنبية جاء بسبب استحالة أنجاز هذا العدد الهائل من السكنات من قبل الشركات الوطنية فقط.

ونفى مدير السكن بالوزارة المعلومات التي تحدثت حول ضم سكنات من صيغة عدل في “lpa”، موكدا أن كل صيغ السكنية ستبقى مستقلة.