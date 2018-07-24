تراجع اقبال الجزائريين على تونس: 840 راكب فقط وإلغاء معظم الرحلات البرية

تراجع عدد الجزائريين المتنقلين إلى تونس عبر الحدود البرية بشكل ملحوظ بعد شهر رمضان، بسبب معلومات يتم تداولها عن معاملة سيئة يقابل بها السياح الجزائريون في هذه الصائفة، وتفضيل الأجانب، الأمر الذي دفع بشركة تسيير واستغلال المحطات البرية إلى إلغاء كافة الرحلات والإبقاء على واحدة أسبوعيا بالخروبة وأخرى يوميا بعنابة.

وكشف المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطات البرية ومدير محطة النقل البري بالخروبة، عز الدين بوشهيدة في تصريح لـ”سبق برس” عن تراجع كبير في عدد الجزائريين المتجهين عبر الحافلات وسيارات الطاكسي إلى تونس لتقضية موسم الاصطياف، منذ نهاية رمضان الماضي، وهو ما دفع بالمحطات البرية ويتعلق الأمر بالخروبة وكذلك بولاية عنابة إلى إلغاء كافة الرحلات والإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا من العاصمة وأخرى يوميا من ولاية عنابة.

وأضاف المتحدث أن عدد الطلبات الحجز للتوجه برا عبر الحافلة أو الطاكسي نحو تونس قد شهد تراجعا غير مسبوق وهو ما دفع بإدارة محطة الخروبة بالعاصمة التي كانت تبرمج رحلة يوميا يتنقل فيها 20 شخص بمعدل 140 شخص يتنقل من العاصمة إلى تونس برا كل أسبوع، إلى الإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا فقط وفي معظم هذه الرحلات لا تمتلئ الحافلة، يقول بوشهيدة.

أما عن الرحلات المتجهة من عنابة نحو تونس، فقد تراجعت من 3 رحلات إلى رحلة يوميا بمعنى أنه كل أسبوع يتنقل 140 جزائري بدل 420 جزائري، وعن الإحصائيات الخاصة بعدد المتنقلين عبر هتين المحطتين منذ 17 جوان الماضي، أي مباشرة بعد شهر رمضان وعيد الفطر، فقد قدرها المتحدث بـ840 شخصا فقط، وهو انهيار حاد مقارنة مع السنة الماضية أين تنقل في نفس الفترة أزيد من 2000 شخص إلى تونس برا، عبر وسائل النقل الجماعي ما ينم عن عزوف الجزائريين عن هذه الوجهة.

الوكالات السياحية: “الجزائري ينفق 40 أورو على الأقل يوميا بتونس”

وبالمقابل أوضح رئيس الجمعية الوطنية للوكلات السياحية إلياس سنوسي في تصريح لـ”سبق برس” أن سبب عزوف الجزائريين عن التوجه إلى تونس لقضاء موسم الاصطياف، حيث انهارت الطلبات بنسبة 50 بالمائة، فقد أرجعها إلى المعاملة السيئة التي يحظون بها هناك وتفضيل الأشقاء التونيين للأجانب على حساب الجزائريين، موضحا أن الجزائري وبغض النظر عن مصاريف الفندق، فهو ينفق يوميا بتونس ما لا يقل عن 40 أورو على مقتنياته ومستلزماته، الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن سبب هذه المعاملة التي يواجه بها السائح الجزائري على مستوى هذا البلد الجار.

إلا أنه عاد ليعترف أن تونس تبقى الوجهة الأقل سعرا ليقضي الجزائري عطلته بالخارج، وتتراوح تكاليف التنقل والإقامة لمدة أسبوع بين 35 ألف دينار إذا كان التنقل برا و55 ألف دينار إذا كان التنقل عبر الطائرة.