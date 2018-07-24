إدراج النصوص الأدبية الجزائرية في 80 بالمائة من البرامج التربوية

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن مخطط عمل يقضي برفع نسبة النصوص الأدبية الجزائرية في محتويات البرامج التربوية بـ 80 بالمائة “مستقبلا” كمرحلة أولى قبل التفكير في التفتح على الآخر.

وقالت بن غبريت أمس من تيبازة خلال زيارتها لورشات إعداد مختارات أدبية جزائرية وإدراجها ضمن محتويات البرامج التربوية أن مصالحها تعمل على رفع نسبة المختارات الأدبية الجزائرية “تدريجيا” إلى 80 بالمائة مشيرة إلى أنها كانت لا تتعدى الـ2 بالمائة قبل انطلاق تلك الورشات منذ ازيد من ثلاث سنوات.

وكشفت الوزيرة عن إعداد أولى المختارات الأدبية التي تحتوي على مضامين أدبية وثقافية جزائرية لتلاميذ الابتدائي والمتوسط والثانوي وبثلاث لغات ” عربية وأمازيغية وفرنسية” كثمرة للورشات التي أطلقتها الوزارة منذ ازيد من ثلاث سنوات.

ورفضت بن غبريت إعطاء تاريخ محدد لبداية العمل بها مؤكدة في نفس السياق أن العمل سيبقى مستمرا لتكريس الهوية الوطنية في المدرسة الجزائرية.

وأضافت أن إدراج المختارات الأدبية في البرامج التربوية كفيلة بتعزيز الهوية الوطنية مشددة أنه لا يمكن الحديث عن مدرسة جزائرية بدون محتويات ومضامين تعتمد على الموروث الأدبي والثقافي الجزائري، مبرزة أن الأكبر تحدي يوجهها يتعلق بما وصفته “تحدي جزأرة النصوص التربوية”.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد إن المؤلف كان يفرض اختيار مؤلفاته غير أن العمل في إطار هذه الورشات سمح بالاختيار الجماعي و المشترك.

و كمرحلة ثانية يمكن إدراج محتويات أدبية و ثقافات دول أخرى ضمن البرامج التربوية الوطنية في إطار الانفتاح على الآخر حسب الوزيرة التي كشفت عن تجنيد بالتنسيق مع وزارة الثقافة عددا من الأدباء و المثقفين لمرافقة هذه الورشات و المشاركة في تعزيز البعد الوطني للمدرسة الجزائرية كهدف سامي تسعى مصالحها لتحقيقه.