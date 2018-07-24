سوناطراك: فوج عمل لدراسة مطالب عمالية

نصبت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مجموعة عمل لدراسة مطالب عمالها المتحصلين على شهادات دراسة جامعية بكالوريا +3 سنوات.

و أوضح الشركة في بيان لها أمس أنه في إطار "المشاورات الدورية حول الوضع الاجتماعي و المهني لعمال سوناطراك بين المديرية العامة و النقابة الوطنية، تم عقد لقاءات على مستوى مديرية الموارد البشرية و توجت بوضع مجموعة عمل مختلطة (نقابة وطنية /المديرية العامة) لبحث ملف البكالوريا+3 سنوات".و حسب البيان فإن "سوناطراك مقتنعة بضرورة مراجعة حصص مختلف الشهادات الجامعية بكالوريا+3 سنوات". و قد تكفلت المديرية العامة "بهذا المطلب و تبحث بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، عن كل الحلول الكفيلة بالاستجابة لهذا الانشغال". و جاء في البيان إن "المديرية العامة و النقابة الوطنية لن تذخر أي جهد لتقديم حل نهائي و عادل في أقرب الآجال لهذا الملف".