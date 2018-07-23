بالصور قردة "قوراية" تستوقف حرم السفير الأمريكي!

وقفت حرم السفير الأمريكي بالجزائر كارين روز ، في رحلتها إلى ولاية بجاية هذا الإثنين ، عند قردة المكاك التي تشتهر بها الحظيرة الوطنية لقوراية ، أين عبّرت عن إعجابها بجمال هذه الحيوانات الفريدة.

كارين روز التي التقت في بجاية رفقة زوجها السفير جون ديروشر بوالي الولاية بالنيابة توفيق مزهود ومالك مجمع سيفيتال يسعد ربراب ، كتبت في منشور أرفق بصور لزيارتها إلى حظيرة قوراية :"تعرف حظيرة قوراية بمناظرها الخلابة وبقردتها أيضا"، وتابعت:"المكاك البربري فريد من نوعه في منطقة شمال إفريقيا وتوجد أعداد كبيرة منه هنا".

وقالت زوجة السفير الأمريكي في منشورها:"في الحظيرة مرتفعات وصخور رائعة ، من بينها ذلك الذي يشبه شكل أسد يشرب من مياه البحر".