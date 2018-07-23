وزارة الفلاحة تحقق في تيارت

كشفت مصادر مطلعة لـ«البلاد” أن لجنة مركزية من وزارة الفلاحة والصيد البحري حلت بولاية تيارت تترأسها مفتشة مركزية للوزارة من أجل البحث والتقصي في الاختلالات التي تعرفها تعاونيات الحبوب والخضر الجافة الثلاث بمهدية، فرندة وتيارت في قضية التخزين عبر مخازن الولاية.

وكانت “اويسي” أول محطة حيث وقفت اللجنة الوزارية على ظروف التخزين وطوابير الفلاحين المتواجدين عبر 22 مخزنا تابعا لمهدية حيث تم إعطاء تعليمات صارمة لاستقبال محصول الفلاحين حتى وإن تحتم الأمر أن تكون ساعات إضافية بعد أوقات العمل للقضاء على الطوابير وعدم ترك المحاصيل تبيت في العراء مع فتح مخزن “سي الحواس” لتمكين الفلاحين من دفع محاصيل البذور المكثفة والتي كان لجريدة “البلاد” الأسبوع المنصرم مقال حول رفض تعاونية الحبوب بمهدية فتحه أمام مكثفي البذور بحجة أن المخزن مملوء بالبذور وأنه سيكون الموسم المقبل مكانا لتربية البذور الأمر الذي حرك المدير العام الذي قام بزيارة إلى المنطقة للوقوف على أسباب ذلك.