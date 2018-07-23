العثور على مجسم كأس الجمهورية بولاية عين تموشنت

أكد المناجير العام لفريق اتحاد بلعباس عايدة بلقاسم، أن مجسم كأس الجمهورية الذي اختفى من بيت الفريق في ظروف غامضة، تم العثور عليه لدى أحد الأشخاص بولاية عين تموشنت، مضيفا أن الأخير تحصل عليه عن طريق المدرب الأسبق للفريق سي الطاهر شريف الوزاني، لغرض أخذ صور تذكارية به، وعاد عايدة لينتقد الإهمال والتسيّب الذي ظل ينتهجه الطاقم المسير الأسبق وعلى رأسه المدير العام السابق قدور بن عياد، ما كان وراء اختفاء مجسم كأس الجمهورية في مثل هذه الظروف، في وقت حرم فيه الكثير من أنصار ومحبي الفريق من التقاط صور تذكارية معه.