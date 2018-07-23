طمار يعرض تجربة الجزائر على الأمم المتحدة

استقبل اليوم زير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار ، بمقر الوزارة، المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للدول العربية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) زينة علي أحمد.

وحسب بيان للوزارة فقد عرض الوزير طمار ، خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلة البرنامج الأممي ، تجربة الجزائر الرائدة في مجال الإسكان و القضاء على السكن الهش .

ويهدف البرنامج الأممي للمستوطنات البشرية ( UN HABITAT) إلى ضمان توفّر المدن السكنية على الشروط الاجتماعية والبيئية اللازمة ، على غرار توفير البنى تحتية الكافية، وإتاحة فرص الحصول على الوظائف والخدمات الأساسية مثل المياه، والطاقة والمرافق الصحية للسكان.