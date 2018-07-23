السياسة ممنوعة على الحجاج الجزائريين في السعودية

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزّوزة عن حصول أزيد من 32 ألف حاج على تاشيراتهم قبل يومين فقط من انطلاق أولى الرحلات من مطار هواري بومدين الدولي، ثم باقي المطارات الأخرى لغاية منتصف شهر أوت الجاري، على متن أكثر من 100 رحلة جوية ، في حين تخلف حوالي 100 حاج عن دفع تكاليف الحج

أكد المدير العام للديوان الطني للحج والعمرة جاهزية الديوان لبداية موسم الحج التي ستنطلق بعد غد مع بداية اول رحلة للبقاع المقدسة ، واشار على ان إضراب عمال الجوية الجزائرية لن يؤثر على سير رحلات الحج ، وقال عمال الجوية الجزائرية يعلمون أن الحج شعيرة دينية وليست سياحة،و لا أعتقد أن هناك جزائري يعرقل أداء هذه الأخيرة” واضاف عوزة بان المشكل يبقى خاص بوزارة النقل والأشغال العمومية وكذا الشركة المعنية ،كما طمأن المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي الحجاج الجزائريين المبرمجين في اولى الرحلات التي ستنطلق إلى البقاع المقدسة بداية من 25 من الشهر الجاري بأن رحلات الحج غير معنية بإضراب تقنيي الجوية الجزائرية حسب ما أفادوا به موضحا بأن الشركة خصصت 3 طائرات لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، تقوم بـ64 رحلة انطلاقا من 5 محطات ،

اما عن عدد الحجاج الذين اقتنوا تذاكر الحج فذكر المسؤول الاول عن الديوان خلال الندوة التي تم عقدها بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، أن عمليّة بيع تذاكر الطيران المخصصة لرحلات الحج وعملية الغسكان الإلكتروني تجاوزت 85 بالمئة هذا العام على في حين واقفت السلطات السعودية على منح 27 ألف جواز سفر لحد الساعة على ان أن يتم بلوغ 32 ألف، اليوم ، على ان يتم والإنتهاء من العملية واستصدار التأشيرة لـ37 ألف حاج جزائري قبل أول أو ثاني الرحلات، كاشفا عن تخلف 100 حاج عن دفع تكاليف الحج ،مما قد يحرمهم من اداء مناسك الحج وأكد عزوزة أن الديوان جاهز بكل الإجراءات من اجل إنجاح موسم الحج ،مذكرا بالتزامه بنقل الحجاج وتوفير الرحلات

كما أكد مدير نشاط الحج بالديوان، ابراهيم مقدور استكمال إجراءات سفر 1000 حاج الخاصة بالكوطة الإضافية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

من جانبه دعا الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية رضوان معاش ناب عن محمد عيسى في افتتاح اشغال مؤتمر الحج المبرور الحجاج إلى عدم التدخل والخوض في الامور السياسية ،وعدم الاستماع إلى الفتاوى الغريبة ،واحترام السعودية قيادة وسلطات وشعبا للإشارة فقد سبق انطلاق الرحلات الأولى للحج وصول أفراد بعثة الحج الجزائرية الذين يعكفون على وضع آخر الرتوشات التحضيرية هناك تحسبا لبداية استقبال الـ 36 ألف حاج ومتابعة ومراقبة مدى جاهزية المتعاملين السعوديين لخدمة حجاج الجزائر.

وتشمل بعثة الحج الجزائرية 800 عضوا، بينهم 115 طبيب و200 فرد من الحماية المدنية، وآخرين من مختلف القطاعات الوزارية، كالشؤون الدينية والأوقاف والديوان الوطني للحج والعمرة وغيرهم، التي ستتكفل بتأطير الحجاج خلال هذا الموسم، وسيتم اشراك لأول مرة أعضاء متطوعين ضمن صفوف هذه الأخيرة قدروا حسب الديوان الوطني للحج والعمرة بنحو 500 حاجا.