ساحات وشوارع الجزائر العاصمة تتحول إلى فضاءات للعروض الفنية المفتوحة

تحولت ساحات الجزائر العاصمة لفضاءات للعروض الفنية المختلفة ,احتضنت العديد من المواهب الشبانية في اطار تظاهرة الفن في الشارع.استقطبت التظاهرة التي دعت لها جمعية شباب و مواهب و افاق عدادا كبيرا من الفنانين الهواة الذين قدموا من مختلف الولايات الجزائرية لتقديم ابداعاتهم في مجالات الغناء,الموسيقى و الرسم.

كما سعد الاطفال بمشاركتهم في الورشة الخاصة بالرسم .اقيمت هذه التظاهرة الشبانية كذكرى بالتنسيق مع بلدية الجزائر الوسطى بهدف تنمية المواهب المختلفة.