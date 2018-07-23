بالفيديو : رئيس البعثة التونسية يرد على مدرب منتخب تونس للجيدو الذي انتقد ظروف الاقامة
اكد رئيس البعثة الرياضية التونسية السيد حسن القربي ان كل الامور تسير على ما يرام في الالعاب الافريقية التي تقام حاليا في الجزائر من ظروف الاقامة و التنظيم و ان كل اللاعبين مسرورين بوجودهم في هذه الدورات. كما نفى كل ما قيلمن طرف مدرب المنتخب التونسي للجيدو مبينا ان كل التنظيمات الرياصية تتعرض للنقد و البعض من النقائص الطفيفة و ان الهدف الوحيد من المجيئ الى الجزائر هو اللعب و المنافسة الشريفة بين الفرق.
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