إل جي توسع استثماراتها الموجّهة إلى مبتكري الروبوتات

نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه الروبوتات في استراتيجية الشركة القائمة على تقنية ThinQ، فإنّ إل جي تبحث في الداخل والخارج عن شركاء تكنولوجيّين



تمثل آخر استثمارات إل جي الكترونيكس في شركة بوسا نوفا روبوتيكس المستقرة بالولايات المتحدة الأمريكية أول استثمار أجنبيّ تقدم عليه الشركة مع شريك في مجال صناعة الروبوتات وذلك بعد عدد من الصفقات التي تمّ إبرامها مع شركات ناشئة كوريّة خلال السنة الماضية، وقد التزمت إل جي بتوفير 90 مليون دولار أمريكي لشركات الروبوتات الناشئة خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من مبادرتها الاستثمارية.وتعتبر شركة بوسا نوفا روبوتيكس المزوّد الرئيسي للمعطيات الآنية الخاصة بالمنتجات في مجال صناعة البيع بالتجزئة العالمية وهو أمر يساعد على التسيير الفعّال لمتاجر البيع بالتجزئة على نطاق واسع وذلك عن طريق أتمتة عملية جمع بيانات قوائم الجرد وتحليلها. وشرع وولمارت، أكبر متجر تجزئة في العالم، منذ السنة الماضية، في اختبار روبوتات بوسا نوفا الماسحة للرفوف في عدد من محلاته.

ويأتي تمويل بوسا نوفا بعد استثمارات أقدمت عليها إل جي في أربع شركات روبوتات أخرى مستقرّة بكوريا هي: أكريل، إس جي روبوتيكس، روبوتيس وروبوستار.



شركة أكريل، أسّسها فريق من الأكاديميّين من المعهد الكوري للدراسات المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا (KAIST) ، وهي شركة حوسبة معرفيّة تعمل منذ سبع سنوات على توفير منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تدعى” جوناتان” بإمكانها التعرّف على العواطف البشرية والمعاني من خلال النصوص، الأقوال والصور وذلك بالاعتماد على مجموعة كبيرة من البيانات و التعلّم العميق وذلك للحصول على ذكاء اصطناعي حقيقي.إس جي روبوتيكس شركة ناشئة تقوم بتطوير روبوتات قابلة للارتداء لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة، من قبيل المصابين بالشلل النصفي و الأمراض العصبيّة العضليّة. وتمّ تأسيس هذه الشركة سنة 2017 لتوفّر روبوتات “من أجل عيش الحياة بشكل أفضل” وهي تعمل على تسويق روبوتات قابلة للارتداء لفائدة الأطفال. وقد فاز الهيكل الخارجي WalkON Suit لإس جي روبوتيكس بميدالية برونزية في أول سيباتلون Cybathlon تمّ تنظيمه سنة 2016 وكان أول حامل للشعلة خلال الألعاب الأولمبية للمعوقين في بيونغ شانغ سنة 2018.روبوتيس شركة متخصصة في الحلول الآلية والروبوتات التعليمية. وهي معروفة بمحركاتها عالية الذكاء المستعملة في الروبوتات متعددة الوصلات وتنتج أجهزة مثل وحدات التحكم ووحدات الاستشعار المستخدمة في البرمجيات الخاصة ببرمجة الروبوتات.روبوستار شركة لتصنيع الروبوتات. تتمثل مهمتها في توفير حلول جامعة لفائدة الشركات العاملة في مجال صناعات من قبيل الهواتف المحمولة، الشاشات، السيارات وأشباه الموصلات.



وتأتي هذه الاستثمارات كمكمّل للجهود الخاصة التي تبذلها إل جي لإدخال الروبوتات الخدميّة إلى السوق في المستقبل القريب لتصبح محرّك نموّ أساسيّ للشركة. وقد قامت إل جي بشكل فعليّ بنشر عدد من روبوتاتها في كوريا لتقديم خدمات تجريبية، مثل الروبوت الدليل والروبوت المنظّف لمساعدة المسافرين في أكبر مطار بكوريا الجنوبية خلال الألعاب الشتوية في بيونغ شانغ. وفي وقت سابق من هذه السنة، قدّمت إل جي خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES ثلاث أفكار لروبوتات CLOi الجديدة التي تمّ تطويرها خصيصا لأغراض تجارية في المواقع ذات الكثافة المروريّة مثل الفنادق والمغازات الكبرى. ويتم تطوير روبوتات CLOi من طرف إل جي بشكل متواز مع المنتجات التي تحتوي على تقنية ThinQ، وهي العلامة التجارية لمنتجات إل جي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.



وصرّح السيد كيم سونغ ووك، نائب رئيس قسم الابتكار المفتوح في شركة إل جي الكترونيكس أنّ” الروبوتيّة، باعتبارها مكوّنا رئيسيّا في استراتيجية ThinQ للذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، تعتبر بمثابة المنفذ للنمو المستقبلي لشركة إل جي”. وأضاف:” وتعبّر إل جي عن التزامها بتوسيع قدراتها في مجال الروبوتيّة من خلال الاستثمارات في الشركاء المبتكرين بالتوازي مع الجهود الداخلية المكثّفة في مجال البحث والتطوير.”