سوناطراك تفتح باب التوظيف

فتحت المؤسسة الوطنية للمحروقات “سونطراك”، باب التسجيل في مسابقة توظيف المهندسين والإطارات الإدارية والتقنيين لسنة 2018.

وحسب الإعلان المرفق في البوابة الإلكترونية التي تم تخصيصها للتسجيلات http://concours-sonatrach2018.iap.dz/، فإن المسابقة مخصصة للمتحصلين على درجة جامعية (البكالوريا +5) لشغل وظائف مهندس و(البكالوريا+4) لشغل المناصب الإدارية.

وتشترط “سوناطرك” على المترشح أن لا يكون عمره قد تعدى 35 سنة، وأن يكون قد تحصل على معدل ​​عام يساوي أو يفوق 12 من 20 في الجامعة، إضافة إلى أن يكون مقيما بالولاية محل التوظيف، ومسجل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل.

وفيما يخص التقنيين، فتشترط ذات الشركة أن يكون سن المترشح أقل من 33 سنة، وأن يكون متحصلا على شهادة جامعية (باك+3) بمعدل عام 12 من20، وأن يكون مقيما في الولاية محل التوظيف، وأن يكون مسجلا أيضا على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل.

وسيكون المرشحون مطالبون برفع ملفاهم بصيغة رقمية في ملف PDF واحد، أقل من 3 ميغابايت، عبر ذات الموقع.

للإشارة فإن آخر موعد للتسجل حدد بـ 9 أوت القادم.