بدوي: “على الأميار مواكبة الرؤية الإقتصادية الجديدة للبلديات”

دعا، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الإثنين، رؤساء البلديات إلى مواكبة الرؤية الإقتصادية الجديدة للبلديات.

و أوضح، بدوي، خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية سعيدة، أن دور رئيس البلدية لا يجب أن ينحصر في المطاعم المدرسية و التهيئة الحضرية فقط،

بل لابد أن تكون له نظرة إقتصادية للبلدية، لخلق الثروة التي تساهم في التقليص من نسبة البطالة، و تهتم بالتنمية الإستثمارية و الإقتصادية في المجال السياحي و الفلاحي