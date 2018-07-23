32 ألف حاج تحصل على التأشيرة وإضراب الجوية لن يؤثر على الرحلات

أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزّوزة، اليوم الاثنين، أن حوال 100 حاج لم يدفعو تكاليف الحج المقدرة بـ 40.35 مليون سنتيم.

وذكر، عزوزة خلال الندوة التي تم عقدها بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، أن عمليّة بيع تذاكر الطيران المخصصة لرحلات الحج تقدمت بأكثر من 85 بالمئة هذا العام.

من جانبه، كشف مدير نشاط الحج بالديوان، ابراهيم مقدور، خلال ندوة عقدت ، أن 32 ألف حاج استفادوا من تأشيرة الحج إلى البقاع المقدسة، مؤكدا استكمال إجراءات سفر 1000 حاج الخاصة بالكوطة الإضافية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

من جهة أخرى، قال المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، زهير هواوي أن أكثر من 35 ألف تذكرة حج تمّ اقتناؤها من قبل الحجاج للموسم الحالي. فيما أكد بأن الاضرابات التي تهدد الشركة لن تؤثر على رحلات الحج.