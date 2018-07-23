نسبة التضخم السنوي تصل إلى 4,6 بالمائة

أعلن الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي، بلغت 4,6 في المائة الى غاية شهر جوان 2018.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية جوان 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا ابتداء من جويلية 2017 إلى غاية شهر جوان 2018.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في شهر جوان 2018 مقارنة بشهر ماي 2018 فقد بلغ 1,1 في المائة.

وبخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، فقد عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في شهر يونيو مقارنة يشهر ماي 2018.

وعلى سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 3,2 بالمائة، حيث شهدت الاسعار ارتفاعا خاصة بالنسبة للخضر (+6,6 بالمائة) والبطاطا ( +22,6 بالمائة) واللحوم البيضاء (+9,6 بالمائة).

بينما انخفضت بعض أسعار المواد الغذائية الطازجة خصوصا البيض (-14,4 بالمائة) والسمك (-15,1 بالمائة). أما اسعار المنتجات الغذائية المصنعة، فقد ارتفعت بنسبة 0,8 بالمائة.

وفيما يخص فئات السلع الأخرى، فعرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,4 بالمائة في حين عرفت أسعار الخدمات نوع من الركود، وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدره 1,6 بالمائة، أما باقي أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت تغيرات طفيفة.