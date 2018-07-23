عملية توزيع جديدة لسكنات عدل الأسبوع المقبل

برمجت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، عملية لتوزيع المفاتيح على المئات من المكتتبين على مستوى العاصمة.

وحسب ما أكد مصدر مسؤول لـ “سبق برس” اليوم الاثنين، فإن وزير السكن والعمران، عبد الوحيد تمار، سيشرف على عملية التوزيع الجديدة التي تمس المكتتبين المسجلين في صيغة البيع بالإيجار سنتي 2001/2002.

وينتظر أن تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره خلال الدخول الاجتماعي المقبل، في استدعاء المكتتبين في البرنامج السكني “عدل2″، المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، من أجل دفع الشطر الثالث، وهو الإجراء الذي يسبق “إلزاميا” عملية سحب شهادات ما قبل التخصيص المعلن عنها.