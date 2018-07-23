بدوي يشيد بإنجاز بلدية نائية في سعيدة في البكالوريا

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، اليوم الإثنين في سعيدة ، بالإنجاز الذي حققته ثانوية تقع ببلدية المعمورة النائية ، بعد حصولها على أعلى معدل في امتحان البكالوريا بالولاية.

الوزير بدوي الذي يجري زيارة عمل وتفقد تدوم يومين إلى ولاية سعيدة ، قال على هامش وضعه حجر الأساس لمشروع إنجاز متوسطة بقرية سفيد ، إن النجاح الذي حققته ثانوية بلدية المعمورة يدلّ على "الإرادة القوية للدولة في إتاحة الفرص لأبنائنا في كامل ربوع الوطن".