ماذا يجب عليك فعله عندما تُطالب بدفع مبلغ مالي مقابل الحصول على مكان في الشاطئ؟

أكد مدير السياحة لولاية الجزائر نور الدين منصور ،اليوم الإثنين ، على ضرورة احترام "مجانية" التجهيزات المتوفرة بالشواطئ من كراسي و طاولات و مظلات لفائدة المصطافين، ودعا المواطنين إلى تقديم شكاوى للمصالح المعنية في حال مطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل هذه الخدمات في الشواطئ.

وقال منصور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية حول احتجاج بعض المصطافين على مطالبتهم بدفع مبالغ مالية لقاء هذه التجهيزات رغم أنها مجانية، إن " الولوج إلى شواطئ ولاية الجزائر و الاستفادة من التجهيزات من طاولات و كراسي و مظلات يكون بصفة مجانية لجميع المصطافين"، مضيفا أنه إذا طلب من أي مواطن ثمنا لقاء المكان الذي يحتله بالشاطئ أو التجهيزات ما عليه إلا التوجه إلى المصالح المعنية المتواجدة على مستوى الشواطئ لتقديم شكوى.

المتحدث أكد أن مديرية السياحة لولاية الجزائر"لم تتلق لحد الساعة أية شكوى من قبل المصطافين حول هذا الموضوع"، لكنه حذّر "من إمكانية تصرف بعض الأعوان بمخالفة هذه القرارات المتعلقة بمجانية الاستفادة من التجهيزات أو تحويلها لوجهة أخرى ".