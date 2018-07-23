الأمم المتحدة تصنف مدينتين جزائريتين ضمن أحسن 20 مدينة إفريقية جذبا للإستثمارات

صنفت الأمم المتحدة مدينتين جزائريتين ضمن تقريرها لرصد المدن الأكثر جذبا للاستثمار في القارة الأفريقية

التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المعروف اختصارا باسم "الموئل"، قام بتصنيف 42 مدينة في مختلف دول القارة الافريقية، واحتلت فيه مدينتين جزائريتين مراكز ضمن الرتب العشرين الأولى.

وجاءت مدينة الجزائر العاصمة في المركز السادس افريقيا والثالث مغاربيا بعد جوهانسبورغ و القاهرة و طنجة و الدار البيضاء المغربيتين

و حلت مدينة وهران في المركز العشرين أفريقيا والسابع مغاربيا

ويهتم التقرير الأممي برصد حركة الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في الفترة ما بين عامي 2013 و2016.

وجذبت العاصمة الجزائرية، ما يناهز 8 ملايير دولار، في حين حصلت مدينة وهران على مليارين و800 ألف مليون دولار من قيمة الاستثمارات.