7 مدن مغاربية ضمن الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا

صُنفت سبع مدن مغاربية ضمن تقرير للأمم المتحدة رصد المدن الأكثر جذبا للاستثمار في القارة الأفريقية.

التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المعروف اختصارا باسم "الموئل"، قام بتصنيف 42 مدينة في مختلف دول القارة الافريقية، واحتلت فيه المدن المغاربية مراكز ضمن الرتب العشرين الأولى.

وجاءت مدينة طنجة المغربية، في المركز الثالث على الصعيد الأفريقي، باعتبارها إحدى المدن الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمار، خلف كل من العاصمة المصرية القاهرة، ومدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.

وفي المركز الخامس في القائمة، والثاني مغاربيا، جاءت مدينة الدار البيضاء، متبوعة بالجزائر العاصمة، التي حلت في المركز السادس افريقيا والثالث مغاربيا.

وحلت الرباط في المركز الرابع مغاربيا و11 أفريقيا، بعدها مدينة مراكش في المركز 12 على الصعيد القاري.

أما بالنسبة للعاصمة التونسية تونس، فقد حلت في المركز السادس مغاربيا و15 أفريقيا، متبوعة بمدينة وهران التي جاءت في المركز العشرين أفريقيا والسابع مغاربيا.

ويهتم التقرير الأممي برصد حركة الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في الفترة ما بين عامي 2013 و2016.

وجذبت مدينة طنجة ما يناهز 10.5 ملايير دولار خلال هذه الفترة، متبوعة بالدار البيضاء الذي جذبت 8.3 ملايير دولار.

أما بالنسبة لعاصمة الجزائر، فقد جذبت ما يناهز 8 ملايير دولار، ثم الرباط التي استقطبت 4.7 ملايير دولار، ثم مراكش بقيمة استثمارات وصلت إلى 4.2 ملايير دولار.

وجذبت العاصمة التونسية 3.4 ملايير دولار خلال الفترة نفسها، في حين حصلت مدينة وهران على مليارين و800 ألف مليون دولار من قيمة الاستثمارات.