السعودية تحرم الحاج الجزائري من حج المجاملة

نفى القنصل العام السّعودي بالجزائر، أحمد بن محمد آلِ رشيد، الإثنين وجود تأشيرات المجاملة لموسم الحج 2018.وكشف أن هناك آلية جديدة لتنظيم التأشيرات المقدمة للمسؤولين، قد يتولى ديوان الحج و العمرة تنظيمها.

تأتي تصريحات القنصل العام السعودي هذه بعدما أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، مارس المنصرم.

أن تأشيرة المجاملة تمنحها المملكة السعودية بطريقة سيادية والحجاج الذين يستفيدون منها يدفعون مستحقاتها في البنك