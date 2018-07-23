اختفاء مفاجئ لرضيعة تونسية في حفل فنّي ساهر بالقالة

شهد حفل فني مقام في مدينة القالة، أول أمس حادثة إختفاء مفاجئ لرضيعة في عمرها الثاني، كانت برفقة عائلتها التونسية للسياحة في الجزائر .

وعلى إثر الحادثة تقدّم صباح اليوم الإثنين ،في حدود الساعة الثالثة والد الرضيعة المختفية وهو اب تونسي بشكوى رسمية امام امن دائرة القالة.

للتبليغ عن فاجعة اختفاء ابنته الرضيعة، مفيدا بأنها كانت برفقة عماتها و هن تونسيات حضرن الحفلة الفنية بالقالة.

في الوقت الذي كان فيه هو متواجدا رفقة زوجته في تونس.

و حسب اصداء من محيط العائلة التونسية فان خلافا عائليا بين الزوجين و عائلتيهما حيث يتواجدون في الجزائر بغرض السياحة.

و عقب الشكوى المودعة تأهبت مصالح الامن للبحث عن الرضيعة، وفتح تحقيق حول ظروف إختفائها بدءا باستدعاء افراد العائلة المتواجدة بالقالة,

لأجل فك لغز خيوط القضيةو العثور على الطفلة المختفية.