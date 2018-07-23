بالفيديو.. تصد “عالمي” من مبولحي أمام “أجاكس أمستردام”

إنتشر فيديو للدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، يُظهر واحدا من التصديات “العالمية” التي قام بها خلال الودية أمام “أجاكس أمستردام”.

وأبان “الرايس” عن لياقة عالية خلال مُباريات ناديه “الإتفاق” السعودي، والتي شارك فيها كاملة لحد الساعة، دون أخطاء تستحق الذكر.

ويترقب الجميع المردود الذي سيُقدمه صاحب الـ32 عاما في الموسم الجديد من “دوري جميل”، والتأكيد على أنه لايزال في القمة.

ويستأنف حارس المنتخب الوطني المُنافسة الرسمية رفقة “إتي الشرقية”، بداية من الأسبوع القادم عند مُلاقاة “الرائد” بقيادة الجزائريين “دوخة وبلقروي”.