جامعة الجزائر 3: أبواب مفتوحة لاستقبال الناجحين

أكد رئيس جامعة الجزائر3، رابح شريط، اليوم الاثنين، بأن مؤسساته الجامعية على أتم الاستعداد لاستقبال الناجحين في شهادة البكالوريا 2018 من أجل مساعدتهم وتوجيههم لإجراء تسجيلاتهم بالجامعة.

وفي تصريح للصحافة عشية تنظيم الأبواب المفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي و التي ستدوم الى غاية 30 من هذا الشهر، طمأن شريط الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا قائلا: "نحن على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة الجدد، حيث هيئنا لهم طاقم إداري وبيداغوجي متخصص للتكفل بهم والإجابة على كل تساؤلاتهم"، مشيرا إلى أنه تم إسناد مهمة توجيه ومساعدة الطلبة في اختياراتهم إلى أساتذة متخصصين.

وأوضح أن عصرنة الجامعات سيكون لها دور كبير في تخفيف الضغط سواء على المؤسسات الجامعية أو على الطلبة، مؤكدا أنه سيتم إعطاء أيضا للطالب مختلف المعلومات حول فروع التكوين والتخصصات المضمونة في المؤسسات الجامعية.