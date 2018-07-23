الجزائريون على موعد يوم الجمعة مع ظاهرة فلكية خلابة هي الأطول في القرن الـ 21

سيكون الجزائريون يوم الجمعة القادمة على موعد لمشاهدة ظاهرة فلكية خلابة حيث أعلن مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء اليوم الاثنين 23 جويلية، عن امكانية مشاهدة خسوف كلي للقمر من الجزائر هو الأطول زمنيا خلال القرن ال21، حيث يدوم لمدة 103 دقيقة.

و حسب نفس المصدر فان ظروف هذا الخسوف بالجزائر “ستكون مميزة بما أن القمر يظهر قبيل الشمس و أنه في تلك اللحظة يسجل خسوف جزئي للقمر”, مضيفا أن ” القمر سيأخذ لونا أحمرا الى أحمر داكن حوالي الساعة ال21 و 22 دقيقة أي عندما تكتمل عملية الخسوف. و يمكن مشاهدة هذا الخسوف انطلاقا من اي مكان، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

و حسب مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء فان ظاهرة الخسوف الكلي للقمر المقبلة ستكون في 21 جانفي 2019 حيث يمكن رؤيتها في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس.

كما سيسجل خسوف كلي للقمر يوم 16 جويلية 2019 تقريبا بنفس الظروف المنتظرة يوم الجمعة القادم.

و سيقوم المركز بتغطية هذه الظاهرة مع فتح جناح للجمهور على مستوى منتزه الصابلات (الجزائر العاصمة) من الساعة 18 الى سا 23 .