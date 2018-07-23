بوعزقي: الجزائر صدرت 817 طن من البطاطا خلال 2017

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، بأنّ الجزائر صدرت 817 طن من البطاطا سنة 2017 نحو دول الخليج و إسبانيا.

وقال الوزير أن شعبة البطاطا لا تشكل أكثر من 8% من قيمة الإنتاج الوطني. فيما يصل حجم استهلاك المواطن الجزائري الواحد إلى 111 كغ، من البطاطا سنويا مقابل المعدل الفردي العالمي لإستهلاك والذي يصل إلى 31 كغ سنويا.

وحققت الجزائر تحسّنا ملحوظا في هذه المادة الإستهلاكية التي يرتكز عليها الجزائريون في السوق المحليّة، يقول الوزير، حيث أنتجب 50 مليون قنطار خلال عام 2017، مقارنة بـ26 مليون قنطار لعام 2009.

وارجع الوزير هذا التقدّم للتدابير التقنية لهذا المنتوج الذي حقق استقرارا بالسوق الوطنية، من خلال توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور البطاطا.