تنصيب علي نوخة رئيسا لمجلس قضاء إليزي

نصّب اليوم الإثنين، علي نوخة، رئيسا لمجلس قضاء إيليزي في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

مؤخرا في سلك القضاء.

ولقد أشرف على تنصيب رئيس مجلس قضاء إيليزي الجديد، النائب العام لدى المحكمة العليا، الوردي بن عبيد، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام.

والذي أكّد أن هذه الحركة، التي أقرها رئيس الجمهورية، جاءت من أجل الرفع من التقييم لبعض إطارات سلك القضاء.

التي أثبتت كفاءتها في العمل، وكذا تعدّ تحفيزا للإطارات، من أجل العمل على ترقية وتطوير المنظومة القضائية.

كما تمّ أيضا تنصيب مصطفى حايطي رئيسا لذات الهيئة القضائية، على مستوى المحكمة الإدارية.