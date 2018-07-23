مقرات أمنية جديدة لضمان تغطية شاملة بإقليم أمن بومرداس

تعزز أمن ولاية بومرادس بمرفق أمني تمثل في مقر جديد للأمن الحضري بتيجلابين وضع حيز الخدمة بعد طول إنتظار.

وقد أشرف على عملية التدشين،مراقب شرطة رابح محمود،المفتش الجهوي لشرطة الوسط برفقة رئيس أمن الولاية علي بداوي و السلطات المحلية للولاية.

وقد شدد المفتش الجهوي لشرطة الوسط،على ضرورة حسن إستقبال المواطن والإصغاء لإنشغالاته المختلفة والتكفل بها الى جانب توجيه المواطن في المجال.

كما تم خلال الزيارة،وضع حيز الخدمة للمقر الجديد للكتيبة الأولى للتدخل السريع التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي.

وهي المنشأة التي ستغطي العجز المسجل في مجال التدخلات السريعة للأمن عبر كامل تراب الولاية.

وأضاف رئيس الأمن الولائي لبومرداس علي بداوي في ذات السياق بأنه سيتم مع نهاية السنة الجارية تعزيز قدرات التغطية الأمنية لتراب الولاية.

باستلام ووضع في الخدمة ثلاث منشآت أمنية جديدة تتمثل في كل من مرقد العزاب بأمن دائرة دلس ومقر للأمن الحضري بدلس ومقر آخر للأمن الحضري ببلدية أولاد موسى.