بوتفليقة: حريصون على ترقية العلاقات الجزائرية المصرية

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، حرصه على ترقية العلاقات بين الجزائر ومصر وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين.

وفي برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 جويلية، قال الرئيس بوتفليقة: “إنها لسانحة سعيدة أغتنمها لأعرب لكم عن تمام حرصنا على ترقية علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات وعلى عزمنا الدائم على تعزيز سنة التشاور والتنسيق القائمة بيننا بما يخدم تطلعات شعبينا ويحقق المصالح العليا لبلدينا الشقيقين والسمو بالعلاقات الأخوية بينهما إلى أعلى المراتب”.

وجاء في نص الرسالة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة: “فخامة الرئيس وأخي العزيز، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إحياء جمهورية مصر العربية الشقيقة، ذكرى ثورة الثالث والعشرين يوليو 1952 المجيدة، أتوجه إلى فخامتكم بأحر التهاني، سائلا الله لكم دوام النجاح والتوفيق، وللشعب المصري الشقيق تحقيق المزيد من الانتصارات والمكتسبات واطراد التقدم والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة”.