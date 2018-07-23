وزير العلاقات الخارجية البرازيلي بالجزائر

إستقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، “ألويسيو نونيس فيريرا فيليو”.

الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر، تدوم ثلاثة أيام بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، حسبما جاء في بيان للوزراة الأولى

و سيشارك خلالها في الإجتماع الخاص بالحوار الجزائري-البرازيلي.

و ستشكّل هذه الزيارة بالنسبة للبلدين، فرصة لدراسة “فرص تعزيز إجراءات التعاون القائم بين البلدين.

و البحث عن فرص إستثمار جديدة و شراكة تعود بالمنفعة على الطرفين” .