سجلت المصالح المختصة لمعهد باستور الجزائر ظهور بعوض النمر بأربع ولايات من الوطن خلال السنوات الأخيرة وهي تيزي وزو، جيجل، هران والعاصمة و ذلك منذ ظهوره لأول مرة بالجزائر منذ 8 سنوات.

وكانت هذه الحشرة قد سجلت ظهورها ولأول مرة بالجزائر بالأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو في جوان 2010 بعد التقاط معهد باستور لعيّنة واحدة منها فقط ومنذ ذلك الحين سجلت المصالح المختصة عدة شكاوي لمواطني ولايات أخرى سيما جيجل والعاصمة و وهران.

وتعتبر بعوضة النمر التي تعيش أصلا بمناطق جنوب شرق آسيا وتنتشر بالمناطق الحضرية أين تتكيف بسهولة مع البيئات الحيوية المختلفة و يتميّز بيضه بالقدرة على مقاومة الجفاف لفترة طويلة. وقد ظهرت في أوروبا في التسعينات ومنها استمرت في التوسع من بلد إلى آخر.

ويتجاوب هذا النوع من الحشرات حسب ما أدلى به مختصين في البيئة، مع فيروس شيكونغونيا و حمى الضنك و زيكا التي تنتشر على الخصوص بمناطق جنوب شرق آسيا وقد تم الإبلاغ عن تسجيل حالات شيكونغونيا في إيطاليا و فرنسا، و حالات حمى الضنك الأصلية في مصر العام الماضي.

ففي شهر ديسمبر 2015، وبعد تقديم سكان عين الترك بولاية وهران شكوى تضرّرهم الناجم عن البعوض، خلال فصل الصيفي، أكد خبراء الحشرات في معهد باستور الجزائر دخول هذا النوع من البعوض إلى هذه المنطقة.

وفي شهر جويلية 2016، أبلغ سكان حي زونكا المتواجد ما بين بئر خادم وعين النعجة بولاية الجزائر عن تضرر شديد من نوع من البعوض يلسع بشكل خاص أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

و قد أكد معهد باستور، وجود بعوضة النمر في جميع مراحل تطورها (البيض واليرقات و الحشرات البالغة) وقد شنت عليه المصالح المختصة حملة واسعة من خلال استعمال المبيدات إلى غاية القضاء عليه تماما.

وخلال شهر أوت من سنة 2017، و بعد عدة شكاوى لسكان القبة القديمة من لدغات غير مألوفة للبعوض، تم إجراء مسح للحشرات من أجل تحديد نوع الحشرة، حيث أظهر التقاط العيّنات وجود بعوضة النمر مع كثافة عالية في جميع مراحل تطورها.

وقد قامت المصالح المختصة برش المساكن بمبيدات الحشرات بشكل منتظم من شهر أوت وإلى غاية شهر أكتوبر.

وبالرغم من كل المجهودات التي بذلتها مصالح مكافحة الحشرات فقد انتشرت بعوضة النمر بأماكن أخرى من العاصمة و هي سحاولة و خرايسية و حسين داي.

أما في شرق الوطن فقد تمّ الإبلاغ عن انتشار غير طبيعي للبعوض من قبل مصلحة الوقاية لمديرية الصحة و السكان لولاية جيجل خلال شهر أغسطس 2017 وبعد إيفاد فريق من علماء الحشرات إلى عين مكاني تم التأكد من وجود بعوضة النمر في عاصمة الولاية.

ويحذر خبراء معهد باستور الجزائر من انتشار بعوضة النمر بولايات الساحل الجزائري و المناطق الرطبة كما يساهم سلوك السكان في نمو اليرقات خاصة الحاويات والأواني وإطارات مستعملة ولا يمكن القضاء عليها إلا عن طريق حملات تحسيس والتوعية للمجتمع .