الجزائريون على موعد مع أطول خسوف

أعلن مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء، اليوم الاثنين، عن إمكانية مشاهدة أطول خسوف للقمر خلال القرن ال21 و ذلك يوم الجمعة القادم لمدة 103 دقيقة.

و حسب نفس المصدر فان ظروف هذا الخسوف بالجزائر "ستكون مميزة بما أن القمر يظهر قبيل الشمس و أنه في تلك اللحظة يسجل خسوف جزئي للقمر"،مضيفا أن " القمر سيأخذ لونا أحمرا إلى أحمر داكن حوالي الساعة ال21 و 22 دقيقة أي عندما تكتمل عملية الخسوف.

و يمكن مشاهدة هذا الخسوف انطلاقا من أي مكان.

و حسب مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء، فان ظاهرة الخسوف الكلي للقمر المقبلة ستكون في 21 جانفي 2019 حيث يمكن رؤيتها في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس.

كما سيسجل خسوف كلي للقمر يوم 16 جوان 2019 تقريبا بنفس الظروف المنتظرة يوم الجمعة القادم (27جويلية ).

و سيقوم المركز بتغطية هذه الظاهرة مع فتح جناح للجمهور على مستوى منتزه الصابلات (الجزائر العاصمة) من الساعة 18 الى23سا.