تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء إيليزي

تم اليوم الاثنين، بولاية إيليزي، تنصيب نوخة علي رئيسا لمجلس قضاء إيليزي في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا في سلك القضاء.

ولقد أشرف على تنصيب رئيس مجلس قضاء إيليزي الجديد النائب العام لدى المحكمة العليا بن عبيد الوردي ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام والذي أكد أن هذه الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية جاءت "من أجل الرفع من التقييم لبعض إطارات سلك القضاء التي أثبتت كفاءتها في العمل وكذا تعد تحفيزا للإطارات من أجل العمل على ترقية وتطوير المنظومة القضائية".

وأضاف أن هذه الحركة الأخيرة عرفت ترقية إطارات من العنصر النسوي اللواتي أثبتن جدارتهن وكفاءتهن وهذا دليل على 'الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذه الفئة وتكريسا للحقوق الاجتماعية وتعزيز لمبدأ المساواة " وكشف بن عبيد مشيرا في الوقت ذاته أن الحركة الجزئية التي مست سلك القضاء جاءت "في خضم الانتقال الذي عرفه القطاع من إصلاحات عميقة سيما تلك المتعلقة بالعصرنة والتعديل الدستوري الأخير".

كما تم أيضا على مستوى المحكمة الإدارية تنصيب حايطي مصطفى رئيسا لذات الهيئة القضائية.