الأساتذة الاحتياطيون ببسكرة يحتجون

أعلن الأساتذة الإحتياطيون لدفعة 2017 بولاية بسكرة الدخول في حركة احتجاجية بداية من اليوم الإثنين، تنديدا بما وصفوه تجاهل وزارة التربية الوطنية لحقهم في التوظيف.

وجاء في بيان للأساتذة: “نحن الأساتذة الاحتياطيين دفعة 2017، بولاية بسكرة، يؤسفنا الوضع الذي وصلنا إليه من تجاهل وتهميش وضياع حقنا في التوظيف بالطريقة المشروعة والتي انتهجتها وزارة التربية الوطنية والمتمثلة في الاستدعاء والتوظيف في حدود المناصب الشاغرة ولغاية 31/12/2018”.

وأضاف البيان أنه “رغم قصر الفترة التي بعدها مباشرة تلغى القائمة الاحتياطية وبالتالي تتبخر أحلامنا، فإننا نجد مماطلة شديدة في تطبيق التعليمة الوزارية رغم وجود المناصب الشاغرة، وهذا ما اعتبرناه تجاهل كبير في حقنا وتلاعب بمصيرنا”.

وأوضح الأساتذة في بيانهم “لهذا فقد قررنا القيام بوقفة احتجاجية سلمية تبدأ يوم الاثنين 23/07/2018 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتستمر إلى غاية إيجاد حل”.

وأشار الأساتذة أن هدفهم من الحركة الاحتجاجية هو “الكشف عن المناصب الشاغرة وتفعيل القائمة الاحتياطية، مع احترامنا الكبير للجهات الوصية، وأملنا الوحيد هو سماع نداءنا وتحقيق مبتغانا في حدود القانون”.