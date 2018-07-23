الإعلان عن نتائج مسابقة التربية اليوم

ينتظر أن يتم اليوم، الإعلان عن النتائج النهائية للناجحين في مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإدارية ورتب الإدارية إبتداء من الساعة الثامنة مساء.

وسيتم الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف المنظمة التي جرت في 12 جوان بالنسبة للامتحان الكتابي ويومي 16 و17 من الشهر الجاري بالنسبة للاختبار الشفهي على الموقع http://concours.onec.dz.

ويطلع المترشحون الذين قدر عددهم في فئة أساتذة التعليم الابتدائي بـ 121954 بنسبة 38,36% من عدد المشاركين في الامتحان الكتابي وفي فئة الرتب الإدارية هو 47428 بنسبة 44،14% على النتائج اليوم في انتظار التعرف على المرحلة المقبلة التي ستعلن عنها وزارة التربية على الخصوص دورات التكوين التي سيخضعون لها قبل الالتحاق بمناصبهم مع الدخول المدرسي المقبل 2018 /2019.

وحسب الأرقام التي قدمتها وزارة التربية الوطنية، فإن عدد المترشحين الذين شاركوا في هذه المسابقة بلغ أزيد من 732 ألف مترشح، تنافسوا على 8586 منصب، موزعة على 7 رتب، حيث تم تخصيص 3378 منصب لرتبة أساتذة التعليم الابتدائي و329 منصبا خاصا بمستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و213 منصبا لرتبة مقتصد و694 منصبا لرتبة نائب مقتصد و2265 لرتبة مشرف تربية و300 منصب لرتبة ملحق رئيسي بالمخبر و1407 ملحق بالمخبر.