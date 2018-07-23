انطلاق الاجتماع الاستراتيجي الجزائري-البرازيلي

انطلقت ،اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع الحوار الجزائري-البرازيلي والتي يترأسها ، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير العلاقات الخارجية البرازيلي "ألويسيو نونيس فيريرا فيليو".

وحل رئيس الدبلوماسية البرازيلية بالجزائر في زيارة عمل من اجل المشاركة في اجتماع الحوار الاستراتيجي الجزائري-البرازيلي بدعوة من مساهل.

وكانت قد انعقدت أولى اجتماعات الحوار الاستراتيجي في أكتوبر 2015 بالجزائر العاصمة حيث تم التوقيع على اتفاق انشائه خلال الدورة الرابعة للجنة المختلطة والتي جرت ببرازيليا في الـ 19 جويلية 2010.

وتوج الاجتماع الأول بوضع آلية لدفع وتكثيف الحوار الاستراتيجي الجزائري والبرازيلي كما أنه شكل فرصة لمناقشة واقع العلاقات الثنائية وآفاق توطيدها من خلال وضع برامج ومشاريع ومبادرات شراكة ذات المنفعة المتبادلة في جميع المجالات.

وجاء في بيان مشترك أن الجزائر و البرازيل التزمتا بالعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية وتنويعها وتعزيز الإطار القانوني القائم بين البلدين.

كما التزم البلدان أيضا بتطوير التعاون والتبادلات الثنائية في مجالات الطاقة والصحة والأشغال العمومية والزراعة و التنمية الاجتماعية و التعليم العالي والبحث العلمي.