وكالة التشغيل استقبلت 29 ألف طالب عمل بالمسيلة

كشف مدير الوكالة الولائية للتشغيل بالمسيلة، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه تضمن حصيلة نشاط الوكالة خلال السداسي الأول من سنة 2018، حيث تم تسجيل 38613 طلب عمل وبلغت العروض 7024 عرض.

واتضح في سياق الأرقام المعلنة، أن طلبات العمل للذين بدون مستوى تأهيل هي الأكبر، إذ تجاوزت 23 ألف طلب عمل بنسبة تعدّت 60 بالمائة، بينما بلغت طلبات العمل لأصحاب شهادات التكوين المهني وحملة الشهادات الجامعية 17 بالمائة و22 بالمائة على التوالي بمجموع قارب 14 ألف طلب عمل، وتبقى الفئة العمرية المحصورة بين 29 و25 سنة هي الأكبر بعدد فاق 11 ألف طلب وبنسبة قدّرها البيان 29 بالمائة، وفي هذه النقطة بالذات تمت الإشارة إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 سنة، حيث طلبات العمل الخاصة بهم بلغت 475 طلب بنسبة لم تتجاوز 02 بالمائة، ومن الملاحظ كذلك أن الوكالة سجلت طلبات العمل للذين أعمارهم أكثر من 50 سنة برقم قدّر بـ 1690 طلب، وهما ملاحظتان في حاجة إلى دراسة وتحليل من قبل المختصين – يقول بعض المتابعين لقطاع الشغل في الجزائر عامة وولاية المسيلة خاصة-.

وعن التنصيبات التي تمت خلال الفترة المشار إليها أكد بيان الوكالة أن الرقم المسجل تعدى 6500 تنصيب بزيادة 09 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2017 الذي شهد 5950 تنصيب، أما بالنسبة لعلاقة ذلك بالقطاعات، فإن قطاع الخدمات يبقى هو الأبرز من حيث عدد التنصيبات التي تعدت في القطاع الخاص 2500 تنصيب وتوقفت في القطاع العام عند 168 تنصيب بنسبة إجمالية قدرت 45 بالمائة، يلي ذلك قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة إجمالية 35 بالمائة، وتليهما الصناعة برقم إجمالي هو 1027 تنصيب يشمل القطاعين الخاص والعام.

وضمن سلسلة الأرقام المعلنة يبقى قطاع الفلاحة في ذيل الترتيب على مستوى التنصيبات وعروض العمل المقدمة، حيث أشار المصدر إلى 96 تنصيبا في القطاع الخاص و24 تنصيبا في القطاع العام بنسبة إجمالية لا تتعدى 02 بالمائة رقم – يضيف البعض – جدير بالاهتمام والمتابعة، خاصة إذا تعلق الأمر بالبحث في الأسباب التي تقف وراء العروض الهزيلة في قطاع استراتيجي تراهن عليه الدولة كبديل عن سياسة الاعتماد على ريع البترول، لكن بالرغم من ذلك تحدث بيان الوكالة الولائية للتشغيل عن زيادة محسوسة في العروض المقدمة بنسبة قدرها 03 بالمائة مقارنة مع الفترة الأولى لسنة 2017.

والجدير بالذكر أن الوكالة استقبلت في النصف الأول من 2018 قرابة 39 ألف طالب عمل بمعدل فاق 6 آلاف طالب عمل شهريا.