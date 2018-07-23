فتح بوابة التسجيلات في المدارس العسكرية للناجحين في البكالوريا

فتحت وزارة الدفاع الوطني، البوابة الخاصة بالتسجيل الأولي للمترشحين الراغبين بالانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي كضباط أو أشبال أمة، بالنسبة للناجحين في شهادة البكالوريا.

وتتم عملية التسجيل بالنسبة للضباط عبر الموقع https://preinscription.mdn.dz/ باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع المخصص للفئة المراد الانخراط ضمن صفوفها، حسب المؤهلات المطلوبة في كل فئة(المترشحين من فئة الحائزين على شهادة البكالوريا 2018، أو المترشحين من فئة الحائزين على شهادة جامعية)؛

ملء استمارة المعلومات المعروضة على الشاشة (حسب كل فئة)، والتأكد من صحة المعلومات المُدخلة؛

فور تأكيد التسجيل بالنقر على زر “التسجيل” سيتم عرض نسخة (pdf) للإستمارة الخاصة بالمترشّح، يمكنه تحميلها والاحتفاظ بها لإدراجها في ملفّ الترشح إذا تمّ اختياره.

وتكوين الملف الأولي لتجنيد الضباط:

استمارة استعلامات (يتم ملؤها عبر الموقع، ويمكن سحبها إلكترونيا بعد تأكيد التسجبل)؛

نسخة من الشهادة المطلوبة؛

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

صورة شمسية.

وتتمثل الشروط الواجب توفرها في المترشح في:

الجنسية الجزائرية؛

السن:

– من 18 إلى 21 سنة بالنسبة للمترشّحين من فئة الحاملين لشهادة البكالوريا 2018 (بمعدّل يساوي أو يفوق 12\20)؛

– 19 سنة على الأكثر، يُضاف إليها عدد السنوات اللازمة للحصول على الشهادة المطلوبة، حسب الحالة، بالنسبة للمترشحين من فئة الحائزين على شهادة جامعية؛

العزوبة؛

التمتع باللياقة البدنية الجيدة.