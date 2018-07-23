111 كلغ من البطاطا يستهلكها الفرد الجزائري في العام

كشف، اليوم الإثنين، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أنّ المواطن الجزائري يستهلك 111 كغ، من مادة البطاطا سنويا.

وأضاف الوزير على هامش إنطلاق فعاليات اليوم الوطني للبطاطا بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة أن المعدل الفردي العالمي لإستهلاك هذه المادة هو 31 كغ سنويا.

وكشف بوعزقي، أنّ الجزائر صدرت 817 طن من البطاطا سنة 2017 نحو دول الخليج و إسبانيا.

و أكد الوزير أنّ شعبة البطاطا تشكل نسبة 8% من قيمة الإنتاج الوطني.