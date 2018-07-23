أول ولاية تتلقى "توبيخا رسميا" من طرف الحكومة بسبب تعطل المشاريع السكنية

كشفت مصادر إعلامية أن ولاية الطارف تلقت توبيخا من الحكومة بسبب تعطل تجسيد مشاريع السكن المنضوية تحت برنامج رئيس الجمهورية.

وبحسب صحيفة "النصر" العمومية فإن وزارة السكن أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية الطارف ، للتحري في عدد من الملفات، خاصة ما تعلق بمدى تنفيذ المشاريع و البرامج السكنية المسيرة من طرف مديريات السكن ، التجهيزات العمومية ، البناء والهندسة المعمارية و ديوان الترقية والتسيير العقاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن اللجنة الوزارية ستقف على أسباب تأخر بعض المشاريع السكنية الإيجارية و تهيئة الأحياء السكنية الجاهزة و أسباب تعطل توزيع السكنات الجاهزة ببعض البلديات ، كما ستقوم بعملية جرد المشاريع المسجلة على عاتق الولاية وسير إنجازها في الميدان ، إلى جانب الوقوف على أسباب توقف و تأخر إنطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف الأنماط ومنها برامج عدل 2 والسكن الترقوي المدعم و العراقيل والمشاكل التي تعترض تجسيد هذه المشاريع التي تسجل فشلا ذريعا في الميدان.