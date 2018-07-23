مـواعيـد الـ visa «مكــاش» حتـــى 2019 !

موقع «في أف أس غلوبال» خالٍ من تواريخ متاحة للحجز

مدير «في أف أس» الجزائر رضا بن يونس: «لا توجد أية تصريحات أقدمها لكم»

تعرف عملية حجز المواعيد للحصول على تأشيرة فرنسا في الجزائر، انعداما تاما، إذ لا تتوفر أية مواعيد للتأشيرة قصيرة المدى أو التجديد إلى غاية جويلية 2019، عبر موقع مانح خدمات التأشيرة الجديد «في أف أس غلوبال».

وحسبما ورد في موقع مانح خدمات التأشيرة لفرنسا بالجزائر «في أف أس غلوبال»، فلا توجد أية مواعيد متاحة إلى غاية جويلية 2019، أي بعد سنة من الآن، إذ لم يتمكن الآلاف من طالبي التأشيرة قصيرة المدى أو الراغبين في تجديد تأشيرة التنقل من إيجاد مواعيد متاحة عبر الموقع حتى في تواريخ بعيدة، فبمجرد النقر على جدول المواعيد، لا توجد أية أيام متاحة لإيداع الطلبات التي من المفروض فهي تكون معلّمة باللون الأخضر، إذ تتوفر فقط على أيام العطل والمواسم الظاهرة باللون الأحمر.

ورغم تكرار محاولات الولوج إلى الموقع والتسجيل بشكل كلي في بوابة «فرانس فيزا»، إلا أن طالبي التأشيرة لم يتمكنوا من الظفر بأي موعد لإيداع طلباتهم. وفي السياق ذاته، تشهد عملية منح المواعيد تذبذبا كبيرا، منذ دخول مركز الخدمات الجديدة «في أف أس غلوبال» حيز الخدمة في أفريل الماضي، والتي انعدمت حاليا لأسباب لم يتم تحديدها.

وأكد، مؤخرا، السفير الفرنسي في الجزائر، أن الجزائريين يشعرون بالتعقيد في الحصول على التأشيرة بعد اللجوء إلى نظام يشبه الذي تعتمده الولايات المتحدة في طلب التأشيرة، مشيرا إلى أن تغيير المتعامل في تحديد المواعيد، من «تي أل أس كونتاكت» إلى vfs «في أف أس غلوبال»، أخذ وقتا من أجل التأقلم، وهو ما جعل وجود ضغط في طلبات التأشيرة في أفريل وماي وجوان.

رضا بن يونس.. مدير «في أف أس» الجزائر:

«لا توجـــد أيــــة تصريحــــات أقدمهـــــا لكـــــم»

بدورها، اتصلت «النهار» بمدير «في أف أس غلوبال» المركز المكلف بعلاج تأشيرة فرنسا في الجزائر بالمقاطعة القنصلية للعاصمة، رضا بن يونس، للاستفسار حول عدم وجود مواعيد متاحة للتأشيرة عبر موقع «في أف أس» فقال «لا يمكنني القيام بأية تصريحات للصحافة حول هذا الموضوع».