فرصة ثانية للراسبين في مقابلات الشفوية بالمدارس العليا

قال مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،إن الوزارة منحت فرصة ثاني،لكل من فشل في المقابلات الشفوية بالمدارس العليا.

وأوضح، جمال بوقزاطة،خلال استضافته في قهوة وجورنان، الإثنين، أن هذه السنة تم منح بطاقة رغبات بأربع تخصصات لثلاث أصناف.

وأشار ضيف الحصة، إلى أن هذه الأصناف هم الذين لم تمنح لهم أي اختيار من الإختيارات الأربعة.

والذي وجّه إلى فرع مشروط بإجراء مقابلة أو اختبار ولم ينجح، بالإضافة إلى الذين تم منحهم الإختيار الرابع ولم يعجبهم.