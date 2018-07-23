بوعزقي: “الجزائر أنتجت 50 مليون قنطار من البطاطا في 2017”

وقف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،عبد القادر بوعزقي الإثنين على التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في منتوج البطاطا على المستوى الوطني.

حيث حققت الجزائر تحسّنا ملحوظا في هذه المادة الإستهلاكية التي يرتكز عليها الجزائريون في السوق المحليّة.

بإنتاج قدره 50 مليون قنطار خلال عام 2017، مقارنة ب26 مليون قنطار لعام 2009، بمردودية قدرها 310 قنطار في الهكتار الواحد.

وأرجع بوعزقي هذا التقدّم نتيجة التدابير التقنية لهذا المنتوج الذي حقق استقرار بالسوق الوطنية، من خلال توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور البطاطا.

بتخصيص 2340 ألف هكتار على المستوى الوطني، مما سمح بخلق 60 ألف منصب عمل في هذا المجال.

احصائيات الوزير هاته جاءت بمناسبة اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا، كأول إجتماع بمشاركة مختلف الشعب.

الرامي إلى تعزيز النقاش بين التنظيمات الفلاحية والمهنيين الذين نشطوا جلسات الفلاحة شهر أفريل المنصرم.