الجزائر تدين القانون الإسرائيلي

أدانت الجزائر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون «الدولة القومية» اليهودية الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الإحتلال، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.وجاء في البيان أن «الجزائر تدين تمادي إسرائيل في إنكار الحقوق التاريخية والقانونية المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها مصادقة الكنيست على قانون «الدولة القومية» اليهودية الذي يكرس التوجهات العنصرية لسلطات الإحتلال».وأضاف البيان «إن إقبال الكنيست على هذه الخطوة الخطيرة، فضلا عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلا شاملا ودائما وعادلا للقضية الفلسطينية».