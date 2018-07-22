الاتحاد الأوروبي يجمد دعمه لحزب لوبان

أعلن الاتحاد الأوروبي، تجميد الدعم المقدم لحزب "الاتحاد القومي" الذي تتزعمه السياسية الفرنسية مارين لوبان.

والدعم الأوروبي لـ "الاتحاد القومي" مخصص لتمويل مشاريع الحزب وتغطية نفقات موظفيه.

وسيفقد الحزب بهذا القرار مصادر مرتبطة بتنفيذ مشاريع يعتقد أنها وهمية، كما يقدر الضرر الناتج عن القرار بـ 7 ملايين أورو.

وجرد القضاء الفرنسي الحزب من الدعم الحكومي الذي كان يحصل عليه، في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت لوبان، عقب قرار المحكمة الفرنسية، أن منظمتها السياسية، قد تواجه تصفية في أوت 2018.