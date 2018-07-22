أوزيل يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني

قرر مسعود أوزيل اعتزال اللعب مع المنتخب الألماني بعد تعرضه لانتقادات كثيرة في ألمانيا بعد خيبة مونديال روسيا حيث فقد المنتخب لقبه بحلوله رابعا وأخيرا في مجموعته في الدور الأول.

وكتب أوزيل على حسابه الألكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "بقلب مثقل بالحزن وبعد كثير من الاعتبارات في ظل الأحداث الأخيرة، فإنني لن أعود للعب مع ألمانيا على المستوى الدولي، بعدما انتابني شعورا بالعنصرية وعدم الاحترام".

وكانت الضغوط تزايدت فعلا على لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي قبل انطلاق البطولة بسبب الصورة التي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتم استغلالها للتشكيك بولائه لألمانيا.

وكان والد اللاعب مسعود اوزيل قد حث نجله على ترك منتخب ألمانيا لكرة القدم بعد ان "تحول الى كبش فداء"

وشارك لاعب خط الوسط المهاجم( 29عاما) في 92 مباراة مع منتخب ألمانيا، منذ ظهوره الأول مع منتخب الماكينات عام 2009، حيث كان أحد أعضاء المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل.